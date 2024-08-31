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Spor

Görme engeli judocu Recep Çiftçi, Tokyo'daki bronz madalyayı altına çevirmek istiyor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan görme engelli milli judocu Recep Çiftçi, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Özgür Alantor  | 31.08.2024 - Güncelleme : 31.08.2024
Görme engeli judocu Recep Çiftçi, Tokyo'daki bronz madalyayı altına çevirmek istiyor Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Milli judocu, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen oyunlarda J2 73 kiloda mücadele edecek.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki son kampını teknik direktör Haldun Efemgil yönetiminde gerçekleştiren milli takımın kadrosunda bulunan 28 yaşındaki Recep Çiftçi, AA muhabirine, hazırlıkların iyi gittiğini söyledi.

"Judoyu yaptıkça daha çok sevmeye başladım"

Tokyo'da 60 kiloda bronz madalya kazandığını belirten Çiftçi, "Eskiden güreş sporuyla ilgileniyordum. Gözlerimi kaybettikten sonra 10 yıl önce paralimpik judoya başladım. Güreş ve judo birbirine benzeyen sporlar. Judoyu yaptıkça daha çok sevmeye başladım. Judoda Tokyo'dan sonra şimdi de Paris'te ülkemizi temsil edeceğim." dedi.

Hedefleri bulunduğuna işaret eden Çiftçi, "Olimpiyatlarda madalya kazanmak çok zor ama biz de iyi çalışıyoruz, emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Tokyo'da 2020 olimpiyatlarında bronz madalya kazanmıştım. O madalyayı Paris'te altına çevirmek istiyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

Çiftçi, oyunlara gidecek sporcular arasında uyumun çok iyi olduğunu kaydetti.

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