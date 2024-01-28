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Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençleri 10 farklı ilde tematik kış kamplarında buluşturacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce (KYGM) bu yıl 8'incisi düzenlenecek Tematik Kış Kampları, 10 ilde farklı temalarla gençleri ağırlayacak.

Erkan Tiryaki  | 28.01.2024 - Güncelleme : 28.01.2024
Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençleri 10 farklı ilde tematik kış kamplarında buluşturacak

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanlığından alınan bilgiye göre, farkı şehirlerde öğrenim gören öğrenciler, yarın başlayacak ve 2 Şubat'a kadar sürecek tematik kamplarda, hem önemli isimlerle buluşacak hem de bulundukları şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını görme imkanı bulacak.

Akademik seminerler, şehir gezileri, şehit yakınları ve gazi ziyaretleri, turnuvalar, bilgi yarışması ve sinema gösterimi gibi pek çok etkinliğin gerçekleştirileceği kamplara 81 ilden bin 840 öğrenci kayıt yaptırdı.

10 şehir, farklı temalar

Bu yıl ki tematik kamplar; Erzurum, Sakarya, Kocaeli, Denizli, Ankara, Antalya, Samsun, İstanbul, Diyarbakır ve Muğla'da gerçekleşecek.

Gençler, Erzurum'da kış sporları, Sakarya'da yapay zeka, Denizli'de yeni medya ve iletişim kampına katılacak. Ankara'da diplomat akademi, İstanbul'da insan hakları ve hukuk, Antalya'da ise gastronomi kampı yapacak katılımcılar, Samsun'da aktivist ve gönüllülük, Diyarbakır'da insan ve toplum, Muğla'da da sağlıklı yaşam ve tıp kampında hem yeni bilgiler öğrenecekler hem de keyifli zaman geçirecekler.

Yarışmalar düzenlenecek

Kış kamplarında çeşitli turnuvalar ve yarışmalarla gençlerin sosyalleşmesi konusunda da organizasyonlar yapılacak.

Masa Tenisi Turnuvası'nda her ilden bir öğrenci katılacak ve birinciye kupa takdim edilecek. Kampların son günü ise "Kamp Temalı Bilgi-Kültür Yarışması"na sahne olacak. Yirmi sorunun yöneltileceği bilgi yarışmasında sorular, kamp süresince ele alınan konular arasından seçilecek. Her ili temsilen iki ya da üç öğrenciden oluşan takımların katılacağı yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olan illere kupa verilecek.

Bakan Bak: "Gençlerimizi farklı alanlarda uzman kişilerle bir araya getiriyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerin KYGM'nin kış kamplarından güzel anı ve bilgilerle ayrılacağını belirtti.

Bakanlık olarak gençlerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Bakan Bak, "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüzün yurtlarında kalan öğrencilerimiz için 10 ilde 10 farklı temayla kış kampları düzenliyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi, farklı alanlarda uzman kişilerle bir araya getiriyoruz. Kamplarımıza birbirinden değerli isimler katılacak ve gençlerimizle bir araya gelecekler. Ülkemizin dört bir tarafından gelen gençlerimiz kamplarda birbirleriyle tanışacak, ilgi duydukları alanlarla ilgili olarak kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, gençlerin kamp süresince bulundukları şehirleri de tanıyacağını aktararak "Akademik seminerler, uygulamalı atölye çalışmaları, şehir gezileri, turnuvalar, bilgi yarışmaları ve birbirinden farklı sportif etkinliklerin gerçekleştirileceği kış kamplarımıza katılan gençlerimizin boş vakitlerini dolu dolu geçirmelerini sağlayacağız. Gençlerimiz katıldıkları kamplardan ve şehirlerden, güzel anılar ve yeni bilgilerle ayrılacak." değerlendirmesinde bulundu.

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