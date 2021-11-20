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Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçe planlamasını gençlere sordu

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ''Her konuda olduğu gibi bütçemizin planlanmasında da siz gençlerimizin düşüncesi bizler için çok kıymetli." dedi.

Muhammed Boztepe   | 20.11.2021
Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçe planlamasını gençlere sordu

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığın bütçe planlamasında gençlerin düşüncesinin öğrenilmesi için anket hazırlandığını belirtti.

Kasapoğlu, "Gençlerin Bütçesi Gençlerde" başlığıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her konuda olduğu gibi bütçemizin planlanmasında da siz gençlerimizin düşüncesi bizler için çok kıymetli. Bütçe kalemlerini belirlemede siz de rol almak istiyorsanız anketimize aşağıdaki linkten katılabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Gençlerin "https://anket.gsb.gov.tr/surveymobile.aspx/GenclerinButcesiGenclerde" adresinden katılabileceği ankette, 8 soru yer alıyor.

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