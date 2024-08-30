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Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı milli sporcularla kutladı

Erkan Tiryaki  | 30.08.2024 - Güncelleme : 30.08.2024
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı milli sporcularla kutladı

Paris

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcuların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Fransa’nın başkenti Paris'teki organizasyonu yerinden izleyen Bak, oyunlar köyünde milli sporcuları ziyaret etti.

Millilerin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan bakan Bak, her zaman sporcuların yanında olduklarını belirtti.

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