Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı milli sporcularla kutladı
Paris
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcuların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.
Fransa’nın başkenti Paris'teki organizasyonu yerinden izleyen Bak, oyunlar köyünde milli sporcuları ziyaret etti.
Millilerin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan bakan Bak, her zaman sporcuların yanında olduklarını belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.