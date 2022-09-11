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Spor

Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin görevini bıraktı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin, görevini bıraktığını açıkladı.

Fatih Çakmak   | 11.09.2022
Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin görevini bıraktı

Ankara

Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin, başkent ekibindeki görevini bıraktığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Metin Diyadin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"14 ay önce ilk günkü heyecanımla yeniden adımımı attığım kulübümden bugün itibarıyla ayrılıyorum. Bu süreçte 9 ay transfer yasağı, 3 de kongre yaşadım, hayatım boyunca hiç bahaneler üretmedim, hep çalıştım ve alnımın terinin izinden gittim ancak yalnızlık bu hayatta bir insanın yaşayacağı en zor süreçtir, ben de bu sürece bu kadar dayanabildim. Bu ülkenin en büyük kulüplerinden birinde yetişip başka en büyük kulüplerinden birinde de forma giyme onurunu, gururunu yaşasam da ben Gençlerbirliğili Metin Diyadin olarak geldim ve öyle de gidiyorum. Hayatım boyunca da öyle kalacağım. "

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