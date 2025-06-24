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Spor

Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz'da tesislerinde başlayacak.

Halil İbrahim Avşar  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak

Ankara

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonunda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek takımımız, yeni sezon hazırlıkları için 1 Temmuz Salı günü Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'mizde toplanarak antrenmanlara başlayacak." denildi.

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