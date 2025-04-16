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Spor

Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor

Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası sürüyor.

Veysel Altun  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor Fotoğraf: Batuhan Dişbudak/AA

Samsun

Bowling Akademi Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 25 ülkeden 150'nin üzerinde sporcu mücadele ediyor.

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Şampiyonada bireysel kızlarda Norveçli Madelen Thorsrudhagen Danielsen altın madalyanın sahibi oldu. Finlandiyalı Emma Palermaa gümüş madalya alırken, Norveçli Emilie Marie Aas ile Alman Fiona Lindemann bronz madalyayı paylaştı.

Organizasyonun üçüncü gününde genç erkekler müsabakaları yapılıyor.

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