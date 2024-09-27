Genç milli halterci Muhammet Emin Burun'dan Dünya Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya
Genç milli halterci Muhammet Emin Burun, İspanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda erkekler 109 kiloda 2 gümüş madalya kazandı kazandı.
Ankara
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Leon şehrinde düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda erkekler 109 kiloda milli sporcu Muhammet Emin Burun, koparmada 168 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazanırken, silkmede ise 198 kiloluk kaldırışı ile dördüncü oldu.
Muhammet Emin Burun, toplamda ise elde ettiği 366 kiloluk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu ve dünya ikincisi olmayı başardı.
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, başarısından dolayı milli sporcuyu, kulübünü ve milli takım antrenörlerini tebrik etti.
Milli halterciler, İspanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nı 1 altın, 6 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 8 madalya ile tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.