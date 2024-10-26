Dolar
34.29
Euro
37.10
Altın
2,746.60
ETH/USDT
2,471.10
BTC/USDT
67,049.00
BIST 100
8,908.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay Gülderen Mahallesi TOKİ Konutları'nda ’’Yeniden Daha Güçlü Anadolu’’ 130.000 Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni’
logo
Spor

Genç milli halterci Ezgi Kılıç, Polonya'da 3 altın madalyayla Avrupa şampiyonu oldu

Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda genç kadınlar 45 kiloda milli sporcu Ezgi Kılıç, 3 altın madalya kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Fatih Çakmak  | 26.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
Genç milli halterci Ezgi Kılıç, Polonya'da 3 altın madalyayla Avrupa şampiyonu oldu Fotoğraf: Fatih Çakmak / AA

Varşova

Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyon, genç kadınlar 45 kilo mücadeleleriyle başladı. Türkiye'yi bu kategoride Ezgi Kılıç ve Yağmur Melek Şahin temsil etti.

Ezgi Kılıç, koparmada 74, silkmede 85 ve toplamda da 159 kiloyla 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Silkmede 81 kiloyla bronz madalya elde eden Yağmur Melek Şahin ise koparmadaki kaldırışlarında başarılı olamadı.

Organizasyon, 23 yaş altı kategorisindeki mücadelelerle devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rize'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Denizkurdu-1 Tatbikatı Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de tamamlandı
Pendik'te kaldırımda yürüyen anne ve çocuğunun üzerine çimento harcı döken 2 sürücüye para cezası
Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi güncellendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılı, enerjide bağımsız olduğumuz bir yüzyıl olacak

Benzer haberler

Genç milli halterci Ezgi Kılıç, Polonya'da 3 altın madalyayla Avrupa şampiyonu oldu

Genç milli halterci Ezgi Kılıç, Polonya'da 3 altın madalyayla Avrupa şampiyonu oldu

Polonya'da podyuma çıkacak milli halterciler, rekorlarla altın madalya hedefliyor

Milli halterciler, Avrupa Gençler Şampiyonası'na takım halinde şampiyonluk hedefiyle gidiyor

Genç milli halterciler, Avrupa Şampiyonası'nda podyuma çıkacak

Genç milli halterciler, Avrupa Şampiyonası'nda podyuma çıkacak
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Balkan Halter Federasyonu asbaşkanı oldu

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Balkan Halter Federasyonu asbaşkanı oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet