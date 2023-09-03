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Spor

Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin son etabı olan "63. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri"nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu.

Miraç Kaya  | 03.09.2023 - Güncelleme : 03.09.2023
Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu Fotoğraf: Miraç Kaya/AA

Balıkesir

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 76'sı başpehlivan olmak üzere 1306 pehlivanın katıldığı güreşlerde final müsabakaları yapıldı.

Baş boyunda Orhan Okulu'yu mağlup eden Hüseyin Gümüşalan ile Yusuf Can Zeybek'i yenen Ali Gürbüz, finale çıktı.

Ali Gürbüz, final müsabakasında rakibi Hüseyin Gümüşalan'ı puanlama bölümünde "tuş" ederek altın kemerin sahibi oldu ve Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazandı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaşın izlediği güreşlerde dereceye girenlere kupa, madalya ve para ödülü verildi.

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