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Spor

Gaziantep FK- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşması golsüz beraberlikle sonuçlandı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında elverişsiz saha koşulları nedeniyle ertelenen ve ikinci yarısı oynanan Gaziantep FK- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşması 0-0 sona erdi.

Fırat Özdemir   | 23.02.2022
Gaziantep FK- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşması golsüz beraberlikle sonuçlandı

Gaziantep

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında elverişsiz saha koşulları nedeniyle ertelenen ve ikinci yarısı oynanan Gaziantep FK- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşması 0-0 sona erdi.

54. dakikada ev sahibi gole yaklaştı. Orta sahadan gelişen takımın atağında Figueriedo ceza sahasında çektiği şut kaleci Ertaç Özbir'den döndü. Ceza sahası içerisinde önünde topu buluşan Muhammet Demir'in vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

62. dakikada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında Mustafa Eskihellaç'ın açtığı ortaya kafayla karşılayan Karim Hafes'in vuruşanda top kalenin sağından dışarı çıktı.

72. dakikada Gaziantep FK'dan Muhammet Demir'in ceza sahası içerisinde çektiği şuta uzanan kaleci Ertaç Özbir güçlükle topu uzaklaştırdı.

76. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan gelişen atağında Figueriedo'nun yerden pasına penaltı noktası yakınında Muhammet Demir'in gelişine vuruşunu kaleci Ertaç Özbir ayaklarıyla uzaklaştırdı.

Karşılaşma 0-0 tamamlandı.

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