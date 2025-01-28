Gaziantep FK, İzzet Ali Erdal'ı renklerine bağladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Hoffenheim forması giyen defans oyuncusu İzzet Ali Erdal'ı kadrosuna kattı.
Gaziantep
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bundesliga ekibi Hoffenheim forması giyen stoper mevkisinde oynayan İzzet Ali Erdal ile 2,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Yeni transferimiz İzzet Ali Erdal, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı. İzzet Ali'ye kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.