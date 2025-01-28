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Spor

Gaziantep FK, İzzet Ali Erdal'ı renklerine bağladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Hoffenheim forması giyen defans oyuncusu İzzet Ali Erdal'ı kadrosuna kattı.

Fevzi Kemal Karagöz  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Gaziantep FK, İzzet Ali Erdal'ı renklerine bağladı

Gaziantep

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bundesliga ekibi Hoffenheim forması giyen stoper mevkisinde oynayan İzzet Ali Erdal ile 2,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz İzzet Ali Erdal, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı. İzzet Ali'ye kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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