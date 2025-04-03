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Spor

Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 7 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beyza Nur Eryılmaz  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü Fotoğraf: Gaziantep FK

Gaziantep

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmaları ve geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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