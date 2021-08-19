Galatasaraylı futbolcu Marcao'ya 8 maç men cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Marcao'ya 8 maç men cezası verdi.
Istanbul
TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Galatasaray'ın Süper Lig'de GZT Giresunspor ile yaptığı maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao'nun 8 resmi müsabakadan men cezası almasını kararlaştırdı.
Kurul ayrıca sarı-kırmızılı oyuncuya 21 bin lira para cezası verme kararı aldı.
Galatasaray Kulübü de Kerem Aktürkoğlu'na yönelik şiddeti nedeniyle Marcao'nun bireysel çalışması yönünde karar almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.