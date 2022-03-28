Dolar
14.83
Euro
16.30
Altın
1,937.90
ETH/USDT
3,355.50
BTC/USDT
47,529.00
BIST 100
2,172.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor

Galatasaray'da olağanüstü seçimli genel kurul tarihi belirlendi

Galatasaray Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının 23 Nisan'da, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 30 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 28.03.2022
Galatasaray'da olağanüstü seçimli genel kurul tarihi belirlendi

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, yönetim kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde kulübümüzün olağanüstü seçim genel kurul toplantısı 23 Nisan Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan günü aynı yer ve saatte yapılacaktır." denildi.

Sarı-kırmızılı kulübün tüzüğü gereği genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas ve yönetimindeki isimler bu seçime katılamayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vakaları üç büyük ilde azaldı
İspanya bundan böyle Kovid-19'a grip muamelesi yapacak
Şanghay'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle karantina ilan edildi
İsrail Başbakanı Bennett Kovid-19'a yakalandı
Türkiye'de 11 bin 194 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Sürmen: 38 değil, 11 yıl sonra yeniden şampiyonluğa koşuyoruz

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Sürmen: 38 değil, 11 yıl sonra yeniden şampiyonluğa koşuyoruz

Galatasaray'da olağanüstü seçimli genel kurul tarihi belirlendi

Metin Öztürk, Galatasaray'da başkanlığa yine iddialı şekilde aday

Türkiye-İtalya maçını Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek

Türkiye-İtalya maçını Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek
Yılmaz Vural, büyük kulüplerin yabancı teknik direktör tercihlerini eleştirdi

Yılmaz Vural, büyük kulüplerin yabancı teknik direktör tercihlerini eleştirdi
A Milli Futbol Takımı, yarın İtalya karşısına ilk galibiyet için çıkacak

A Milli Futbol Takımı, yarın İtalya karşısına ilk galibiyet için çıkacak