Dolar
16.42
Euro
17.60
Altın
1,850.90
ETH/USDT
1,790.80
BTC/USDT
29,745.00
BIST 100
2,601.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Galatasaray'da başkan adayı Özbek: Galatasaray'ı zirveye taşımak için gereken fedakarlıkları yapmak zorundayız

Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek, kulüp üyeleriyle bir araya geldi. Özbek, "Galatasaray'ı zirveye taşımak için gereken fedakarlıkları yapmak zorundayız. El ele vermeliyiz. Artık barışmalıyız." dedi.

Emre Doğan   | 05.06.2022
Galatasaray'da başkan adayı Özbek: Galatasaray'ı zirveye taşımak için gereken fedakarlıkları yapmak zorundayız Fotoğraf: Serhat Çağdaş - AA

İstanbul

GS Kalamış Tesisleri'nde gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıda açıklamalarda bulunan Özbek, "Hedefimizde küçülmek yok. Küçülmenin Galatasaray'a yakışan bir şey olmadığını belirtmek isterim. Galatasaray'ı zirveye taşımak için gereken fedakarlıkları yapmak zorundayız. El ele vermeliyiz. Artık barışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı takımda 2015-2018 yıllarında da başkanlık yapan Özbek, yoğun ısrarlar üzerine tekrar başkanlığa aday olduğunu belirterek, "Adaylara kendi başkanlığımda birleşme teklifi yaptım. Eşref Hamamcıoğlu bunu kabul etmedi. Diğer başkan adayı Metin Öztürk ise bu teklifi kabul etti. Bana arkadaşlarım 'Bu zor zamanda ortaya çıkmazsan ne zaman çıkacaksın?' diye defalarca söyledi. Artık bunu reddetmek Galatasaray'a ihanet seviyesine geliyordu. Bu dönemde aday olmayı kabul ettim." diye konuştu.

"Sürdürülebilir sportif başarıyı yakalamak için mutlaka mali bağımsızlığınızın olması lazım." diyen Dursun Özbek, "Bankalar Birliği anlaşmasından süratle çıkma gereği var. Sürdürülebilir sportif başarı bunun arkasından gelecektir. Gelecek sezon Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında kazanılacak her kupanın önemli bir değeri var. En büyük hedefim Cumhuriyetimizin 100. yılında sizleri utandırmamak. 2023'ü zaferle taçlandırmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Erden Timur: "Galatasaray birleşmiyorsa lanet olsun projelere"

Toplantıda, Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesi durumunda Sportif AŞ'de görev alacak iş insanı Erden Timur da görüşlerini aktardı ve üyelere sunum yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün 11 Haziran'daki olağanüstü seçimli genel kurulu öncesi başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu'nun Dursun Özbek'i müzakereye davet ettiği açıklamaya ve kendisine yöneltilen eleştirilere tepki gösteren Timur, şunları kaydetti:

"Duruş, sadece insanlık değeri için olur. Duruş gösteren insan başkasına haksızlık yapamaz. Kimse samimiyetten uzaklaşmasın. Eleştirirsin, bu çok normal ama artılarını da söylersin. Bu işi savaşa dökmemek lazım. Galatasaray birleşmiyorsa lanet olsun projelere. Dursun abiye 'Birleşme olsun ben bekçi olayım.' dedim. Suçlamamaya ve yargılamamaya dikkat etmemiz lazım. Kimseyi itham etmeyelim. 'Ali Sami Yen'in koltuğu satın almaya çalışılıyor' lafına çok üzüldüm. İş bu kadar kötülüğe götürülecekse ben müsaade isteyeyim. Söz konusu lafla sen alçaksın demek aynı şey. Sözün bittiği yer."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yangın gözetleme kulesi personeli gözünü ormanlardan ayırmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı
Pençe-Kaplan bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Karadeniz'e doğal gaz borularını yerleştirecek gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
'81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü' Kızılcahamam'dan başladı

Benzer haberler

Galatasaray'da başkan adayı Özbek: Galatasaray'ı zirveye taşımak için gereken fedakarlıkları yapmak zorundayız

Galatasaray'da başkan adayı Özbek: Galatasaray'ı zirveye taşımak için gereken fedakarlıkları yapmak zorundayız

İstanbul'da 9 mahallede muhtarlık seçimi yapılıyor

ABD'de Pennsylvania'da Cumhuriyetçi Partinin Senato adaylığını Mehmet Öz kazandı

Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek: Hedef, Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluklar

Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek: Hedef, Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluklar
Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'ndan rakibi Dursun Özbek'e davet

Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'ndan rakibi Dursun Özbek'e davet
Galatasaray Kulübü Başkanı Elmas: Anadolu Efes ile oynanan maçta organizasyon bozukluğu vardı

Galatasaray Kulübü Başkanı Elmas: Anadolu Efes ile oynanan maçta organizasyon bozukluğu vardı