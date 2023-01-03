Galatasaray, TFF'nin hakem kararlarını değerlendirdi
Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 15. haftasında yapılan Gaziantep FK-Beşiktaş müsabakası ve 16. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçındaki hakem hatalarıyla nedeniyle alınan kararların memnuniyetle karşılandığını duyurdu.
İstanbul
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunun 'şeffaflık ilkesi' gereği, Demir Grup Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçlarındaki iki pozisyona ilişkin VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaşmasını ve bu maçlarda görev alan hakemler ile ilgili değerlendirmelerini büyük bir memnuniyetle karşıladık. Bunu önemli bir adım olarak görmekle birlikte Türk futbolunda adaleti sağlamak adına yolun başında olduğumuzu düşünüyoruz." denildi.
Açıklamada, Sivasspor maçındaki tüm tartışmalı tüm pozisyonların VAR kayıtlarının açıklanmasının istendiği vurgulanarak, şu görüşler aktarıldı:
"Oynadığımız maça dair sadece bir pozisyonun VAR kaydının değil; başta futbolcumuz Victor Nelsson'un rakip ceza sahası içerisinde düşürüldüğü pozisyon olmak üzere tüm tartışmalı pozisyonların kaydının açıklanmasını istiyoruz. Bu şekilde yaşananların sonuca etkisini daha net bir şekilde herkesin görebileceğine inanıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonunun bu tutumunu sadece Galatasaray'a değil diğer 18 kulübe de ayırt etmeden uygulayacağına dair inançla bu sezon oynanan ve oynanacak olan tüm maçların VAR kayıtlarının da kamuoyuna açıklanmasını bekliyoruz. İnanıyoruz ki sadece Galatasaray-Corendon Alanyaspor maçının VAR kayıtlarının açıklanması bile maçı yöneten hakemle ilgili tartışmaların sonlanmasını sağlayacak, bu hafta ve bundan sonra oynanacak karşılaşmalar için adalet arayışımıza ışık tutacaktır."
Atılan adım dolayısıyla TFF'ye teşekkür de edilen açıklamada, "Bir kulüp için ayrıcalık değil, herkes için adalet arayışımızın hiç durmadan devam edeceğini ve sonuna kadar bu mücadelenin arkasında duracağımızı belirtmek isteriz." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.