TFF ve kulüplerden 'kadına şiddete hayır' mesajı
Samsun'un Canik ilçesinde bir kadının 5 yaşındaki çocuğu önünde eski eşi tarafından darp edilmesine TFF ve kulüpler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kulüpler, "kadına şiddete hayır" mesajı paylaştı.
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TFF, twitter hesabından "KadınaŞiddeteHayır" etiketini paylaşırken, Galatasaray Kulübünün mesajında, "Susma, şiddete uğrayan kadınlarımızın sesi ol! Artık kadına şiddete 'Dur' de! KadınaŞiddeteHayır." ifadeleri kullanıldı.
#KadınaŞiddeteHayır pic.twitter.com/5KwelPNYO2— TFF (@TFF_Org) March 7, 2021
Fenerbahçe Kulübü, "Susma, Haykır! Kadına Şiddete Hayır!", Beşiktaş Kulübü, "Artık yeter! KadınaŞiddeteHayır", Trabzonspor Kulübü de "KadınaŞiddeteHayır! Yeter Artık!" paylaşımlarıyla tepkisini ortaya koydu.
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