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TFF ve kulüplerden 'kadına şiddete hayır' mesajı

Samsun'un Canik ilçesinde bir kadının 5 yaşındaki çocuğu önünde eski eşi tarafından darp edilmesine TFF ve kulüpler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi.

Yunus Kaymaz   | 07.03.2021
TFF ve kulüplerden 'kadına şiddete hayır' mesajı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kulüpler, "kadına şiddete hayır" mesajı paylaştı.

TFF, twitter hesabından "KadınaŞiddeteHayır" etiketini paylaşırken, Galatasaray Kulübünün mesajında, "Susma, şiddete uğrayan kadınlarımızın sesi ol! Artık kadına şiddete 'Dur' de! KadınaŞiddeteHayır." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübü, "Susma, Haykır! Kadına Şiddete Hayır!", Beşiktaş Kulübü, "Artık yeter! KadınaŞiddeteHayır", Trabzonspor Kulübü de "KadınaŞiddeteHayır! Yeter Artık!" paylaşımlarıyla tepkisini ortaya koydu.


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