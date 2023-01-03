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Spor, Futbol

Corendon Alanyaspor'da Marafona'nın sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, kaleci Marafona'nın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Mustafa Kurt   | 03.01.2023
Corendon Alanyaspor'da Marafona'nın sözleşmesi feshedildi

Antalya

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Jose Carlos Marafona'nın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Marafona, 1 Temmuz 2019'da Portekiz'in Braga takımından Alanyaspor'a transfer olmuştu.

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