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Spor, Futbol

PFDK, Galatasaraylı futbolcu Mustafa Muhammed'e 1 maç men cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Mustafa Muhammed'e 1 maç men cezası verdi.

Ercan Doğan   | 05.03.2021
PFDK, Galatasaraylı futbolcu Mustafa Muhammed'e 1 maç men cezası verdi

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübünün oyuncusu Mustafa Muhammed'e gördüğü kırmızı karttan dolayı ceza verilmemesi talebini reddederken, sarı-kırmızılı futbolcuya 1 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray Kulübünün, Mustafa Muhammed'in MKE Ankaragücü ile oynanan karşılaşmada gördüğü kırmızı kart nedeniyle ceza verilmemesine ilişkin talebinin incelenmesi neticesinde, Futbol Disiplin Talimatı'nın maddeleri uyarınca kart uygulamalarının sadece şahısta hata halinde ortadan kaldırılabileceği ve diğer hallerde hakem kararlarının bağlayıcı olduğu hususları dikkate alınarak somut olay yönünden şahısta hata hali bulunmadığından talebin reddine karar verildiği bildirildi.

PFDK'nin bu doğrultuda Mustafa Muhammed'e rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü'nün, Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta, sarı kırmızılı futbolcu Mustafa Muhammed, 57. dakikada İbrahim Akdağ'a dirseğiyle yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görmüştü.


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