Euro
8.98
Dolar
7.53
BIST 100
1,541.98
Altın
1,698.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nın çatısına GES kuracak

Galatasaray Kulübü, Türk Telekom Stadı'nın çatısına Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulacağını duyurdu.

Emrah Oktay   | 06.03.2021
Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nın çatısına GES kuracak

Istanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye'nin spordaki öncüsü, ilklerin ve enlerin kulübü Galatasaray, ülkemizin elektrik enerjisi sektörünün devi Enerjisa ile tarihi bir projeye imza atıyor." denildi.

Galatasaray ve Enerjisa arasında yapılacak anlaşma kapsamında Türk Telekom Stadı'na kurulacak GES ile tesisin elektrik ihtiyacının karşılanacağı bildirildi. Oluşturulan modelin Avrupa'da bir ilk olacağı aktarıldı.

Yapılan anlaşmayla ilgili 9 Mart Salı günü Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenleneceği kaydedildi. Törene, kulüp başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar'ın katılacağı belirtildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Beklediğimiz cumartesilerin ilki. Devamı kıymetini bilmemize bağlı
'Tedbirlere uymayanlar Kovid-19 hastalarını görmediği için sonucu tahmin edemiyor'
'Geceleri 'Ne zaman bitecek bu ağrılar' diye ağladığım zamanlar oldu'
Moderna'nın Kovid-19 aşısının Japonya'da kullanımı için başvuruda bulunuldu
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nın çatısına GES kuracak

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nın çatısına GES kuracak

Lider Galatasaray, Sivasspor ile 30. randevuda

Mustafa Cengiz ve Ahmet Ağaoğlu, PFDK'ye sevk edildi

PFDK, Galatasaraylı futbolcu Mustafa Muhammed'e 1 maç men cezası verdi

PFDK, Galatasaraylı futbolcu Mustafa Muhammed'e 1 maç men cezası verdi

Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de görünüm

Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile iki yönetici ve bir futbolcu PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile iki yönetici ve bir futbolcu PFDK'ye sevk edildi