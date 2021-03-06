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Spor

Kulüpler Birliği Vakfı, Merkez Hakem Kurulunun yapısının değiştirilmesi için TFF'ye çağrıda bulundu

Kulüpler Birliği Vakfı "TFF'nin, tüm masraflarını Süper Lig kulüplerinin karşıladığı Merkez Hakem Kurulu yapısını modern futbol seviyesine getirmeye yönelik gerekli yaptırım ve uygulamaları yapmasını talep etmekteyiz." açıklamasında bulundu.

Emre Doğan   | 06.03.2021
Kulüpler Birliği Vakfı, Merkez Hakem Kurulunun yapısının değiştirilmesi için TFF'ye çağrıda bulundu

İstanbul

Kulüpler Birliği Vakfı, Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yapısının Avrupa örneklerindeki standartlara çekilmesi, hakemlerin atamalarından puanlama yöntemlerine kadar şeffaf bir yapıya kavuşturulması ve eğitim seviyelerinin iyileştirilmesi yönünde Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) çağrıda bulundu.

Vakfın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TFF'nin, tüm masraflarını Süper Lig kulüplerinin karşıladığı Merkez Hakem Kurulu yapısını modern futbol seviyesine getirmeye yönelik gerekli yaptırım ve uygulamaları yapmasını beklemekte ve talep etmekteyiz." denildi.

Açıklamada, hakem seçimlerinin yetenek ve bireysel üstünlüklere bakılarak yapılmasının önemi vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Kulüpler Birliği Vakfı olarak Türkiye Futbol Federasyonundan beklentimiz, Merkez Hakem Kurulu yapısının Avrupa örneklerindeki standartlara çekilmesi, hakemlerin atamalarından puanlama yöntemlerine kadar şeffaf ve hesap verilebilir bir yapıya kavuşturulması ve hakemlerin eğitim seviyelerinin iyileştirilmesi yönündedir. Hakemlik organizasyonu, her zaman daha bilgili ve yetenekli kişilerin seçildiği, ilerleme ve yükselmelerinin liyakata göre yapıldığı, gruplaşmalara engel olunan üst düzey bir organizasyon haline getirilmesi ile gelişecektir."

Söz konusu taleplerin alt ligde yer alan kulüpler tarafından da dile getirildiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hal böyle iken maç sonuçlarını etkileyecek hatalar yapan hakemlerin hiçbir şekilde karşılık görmemesi, standart olması gereken kararların maçlara göre değişkenlik göstermesi, eğitim masraflarına kadar tüm giderleri tarafımızdan ödenen VAR'ın birçok şüpheyi barındıran yanlış uygulamaları, hakemlerimizin eğitimlerini, bilgilerini ve tarafsızlıklarını tartışılır hale getirmiştir. Bu doğrultuda federasyonumuzun bu çözümsüzlüğü sürdürmesi halinde kulüplerin hak ve hukuklarını eşit bir şekilde savunma kararlılığı içinde olan Kulüpler Birliği, bu konunun alternatifli çözüm önerileri ile takipçisi olacaktır."

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