TFF: İki müsabakada önemli hakem hatası tespit edildi

İstanbul
Süper Lig'deki Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını yayımlayan TFF, iki müsabakada da önemli hakem hatası tespit edildiğini açıkladı.
TFF, Süper Lig'deki Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarında ciddi hata yapan hakemler hakkında MHK'nin yaptırım uygulayacağını duyurdu.
MHK hakemler hakkında kararı verdi
MHK, Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp'e bundan sonra görev verilmeyeceğini açıkladı.
MHK, Süper Lig'deki Gaziantep FK-Beşiktaş karşılaşmasının hakemi Atilla Karaoğlan ile Sivasspor-Galatasaray maçını yöneten Erkan Özdamar'a uzun süre görev verilmeyeceğini duyurdu.
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