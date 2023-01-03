TFF: İki müsabakada önemli hakem hatası tespit edildi

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Spor, Futbol

TFF: Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarında önemli hakem hatası tespit edildi

Emrah Oktay   | 03.01.2023
TFF: Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarında önemli hakem hatası tespit edildi

İstanbul

Süper Lig'deki Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını yayımlayan TFF, iki müsabakada da önemli hakem hatası tespit edildiğini açıkladı.

TFF, Süper Lig'deki Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarında ciddi hata yapan hakemler hakkında MHK'nin yaptırım uygulayacağını duyurdu.

MHK hakemler hakkında kararı verdi

MHK, Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp'e bundan sonra görev verilmeyeceğini açıkladı.

MHK, Süper Lig'deki Gaziantep FK-Beşiktaş karşılaşmasının hakemi Atilla Karaoğlan ile Sivasspor-Galatasaray maçını yöneten Erkan Özdamar'a uzun süre görev verilmeyeceğini duyurdu.

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