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Spor, Futbol

Mustafa Cengiz ve Ahmet Ağaoğlu, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Ercan Doğan   | 05.03.2021
Mustafa Cengiz ve Ahmet Ağaoğlu, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Mustafa Cengiz'in 4 Mart'taki sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz kurula sevk edildiği bildirildi.

Galatasaray Kulübünün de aynı tarihte internet sitesinden sportmenliğe aykırı açıklamalardan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevkine karar verildiği kaydedildi.

Mustafa Cengiz ve Galatasaray, 3 Mart'taki açıklamalar nedeniyle de daha önce PFDK'ye gönderilmişti.

Ahmet Ağaoğlu'nun da sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı tedbirsiz PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Fraport TAV Antalyaspor ve kalecisi Ruud Boffin'in de kurula gönderildiği kaydedildi.

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