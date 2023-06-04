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Spor

Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezonda giyeceği iç saha forması tanıtıldı

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbolcuların yeni sezonda giyeceği iç saha formasını sosyal medya hesabından tanıttı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezonda giyeceği iç saha forması tanıtıldı

İstanbul

 Galatasaray Kulübünden "ZaferKükreyişi" etiketiyle yapılan videolu paylaşımda, Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens ve Sacha Boey yer aldı.

Geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılan "parçalı forma"nın kulüp mağazalarından satışa sunulduğu, dış saha formasının ise 12 Haziran'da satışa çıkacağı belirtildi.

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