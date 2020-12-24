Formula 1'de sezonun en iyi yarışı Türkiye Grand Prix'si seçildi
Formula 1'de 2020 sezonunun en iyi yarışı, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton'ın şampiyonluğu garantilediği Türkiye Grand Prix'si seçildi.
İstanbul
Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, sezonun yarışını belirlemek için organizasyonun internet sitesinde gerçekleştirilen oylama sonuçlandı.
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Yarışseverler, Lewis Hamilton'ın kazanarak şampiyonluğunu ilan ettiği Türkiye Grand Prix'sini yüzde 33 oyla birinci seçti.
F1'de 2020 sezonunun en iyi 5 yarışı şöyle:
|Sıra
|Yarış
|Oy oranı (yüzde)
|1
|Türkiye Grand Prix
|33
|2
|İtalya Grand Prix
|25
|3
|Sakhir Grand Prix
|18
|4
|Avusturya Grand Prix
|5
|5
|Toskana Grand Prix
|4
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