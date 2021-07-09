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Spor

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin biletleri 12 Temmuz'da satışa çıkıyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 1-3 Ekim'de koşulacak Türkiye Grand Prix'sinin biletleri 12 Temmuz Pazartesi günü satışa çıkacak.

Emrah Oktay   | 09.07.2021
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin biletleri 12 Temmuz'da satışa çıkıyor

İstanbul

Organizasyona ilişkin yapılan açıklamaya göre biletler, farklı kategorilerde ve geniş bir fiyat aralığında Biletix üzerinden satışa sunulacak.

Yarışın düzenleneceği Intercity İstanbul Park'ın genel müdürü Sadi Hezber, yaptığı değerlendirmede, "Intercity İstanbul Park olarak Formula 1'i ülkemize tekrar getirmek için maddi manevi çok çaba harcadık. Formula 1'i ülkemize geri getirme görevinin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bize verilmesinin ardından, böylesine zorlu zamanlarda devletimize yük olmadan bu dev organizasyonu ülkemize kazandırdık. Halkımızın ve yabancı misafirlerimizin bu heyecana ortak olması için sabırsızlanıyoruz. Yarışı bu sene seyircili olarak gerçekleştirecek olmaktan ayrıca mutluluk duyuyor ve bunun için tüm hazırlıkları en sağlıklı şekilde yürütüyoruz. Türkiye'nin canlı izlemeyi çok özlediği bu organizasyonun biletleri için artık geri sayım başladı. Dünyanın en heyecanlı pisti Intercity İstanbul Park'ta halkımızla Formula 1 heyecanını yeniden buluşturacağımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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