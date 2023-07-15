"Filenin Sultanları" FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ABD ile karşılaşacak
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi'nin yarı finalinde yarın ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek.
Ankara
"Filenin Sultanları", Arlington kentinde düzenlenen organizasyonda TSİ 03.30'da ABD ile finale çıkmak için mücadele edecek.
College Park Center'daki karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Milli takım, finale yükselmesi halinde Polonya-Çin yarı final eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesine çıkacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.