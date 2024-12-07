Fenerbahçeli taraftarlar, derbi için Tüpraş Stadı'na hareket etti
Fenerbahçeli taraftarlar, Trendyol Süper Lig'de bu akşam Beşiktaş ile deplasmanda oynanacak derbi maçı için Kadıköy'den Tüpraş Stadı'na gitti.
İstanbul
Sarı-lacivertli taraftarlar, polis kontrolünde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünden otobüslerle saat 15.30'da Tüpraş Stadı'na hareket etti.
Polisin güvenlik kontrolünü geçerek daha sonra stat önünde toplanan yaklaşık 2 bin sarı-lacivertli taraftar, 26 otobüs ile tezahüratlar eşliğinde buradan ayrıldı.
Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak derbi karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.