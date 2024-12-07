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Spor

Fenerbahçeli taraftarlar, derbi için Tüpraş Stadı'na hareket etti

Fenerbahçeli taraftarlar, Trendyol Süper Lig'de bu akşam Beşiktaş ile deplasmanda oynanacak derbi maçı için Kadıköy'den Tüpraş Stadı'na gitti.

Metin Arslancan  | 07.12.2024 - Güncelleme : 07.12.2024
Fenerbahçeli taraftarlar, derbi için Tüpraş Stadı'na hareket etti Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

İstanbul

Sarı-lacivertli taraftarlar, polis kontrolünde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünden otobüslerle saat 15.30'da Tüpraş Stadı'na hareket etti.

Polisin güvenlik kontrolünü geçerek daha sonra stat önünde toplanan yaklaşık 2 bin sarı-lacivertli taraftar, 26 otobüs ile tezahüratlar eşliğinde buradan ayrıldı.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak derbi karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

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