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Spor

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı 27 Temmuz'da yapılacak

Bozhan Memiş  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı 27 Temmuz'da yapılacak

Istanbul

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı, 27 Temmuz Cumartesi gerçekleştirilecek.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Kalamış Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek toplantı saat 10.30'da başlayacak.

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