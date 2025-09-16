Dolar
Spor

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, yarın AA Spor Masası'nın canlı yayınına katılacak

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, yarın Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin sorularını yanıtlayacak.

Mehmet Fatih Duman  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, yarın AA Spor Masası'nın canlı yayınına katılacak

İstanbul

Anadolu Ajansının İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde Spor Masası programının saat 13.00'te canlı yayın konuğu olacak Sadettin Saran, olağanüstü genel kurul ve gündemdeki diğer konu başlıklarına ilişkin değerlendirmede bulunacak.

Saran'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, NSosyal (@aa__spor) ve X hesaplarından da (@aa_spor), (@AACanli) anlık takip edilebilecek.

