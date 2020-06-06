Euro
7.66
Dolar
6.77
BIST 100
110,413.20
Altın
1,684.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Erkan Toğan oldu

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Erkan Toğan getirildi

Emrah Oktay   | 06.06.2020
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Erkan Toğan oldu

İstanbul

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "46 yaşındaki deneyimli çalıştırıcımız Erkan Toğan'a 'Fenerbahçemize hoş geldin' diyor, başarılar dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Toğan, sporculuk kariyerinin ardından ilk olarak Avusturya Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük, bu ülkenin HotVolleys Vienna ve VCA Amstetten ekiplerinde ise başantrenörlük yaptı.

2014-2015 sezonunda Ziraat Bankası'nda, 2015-2017 yıllarında da Halkbank'ta yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Toğan, Halkbank ile iki kez Efeler Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Bir dönem Türkiye Plaj Voleybolu Milli Takımı'nda antrenör olarak görev alan Toğan, halen Erkek Milli Voleybol Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev yapıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 209'a yükseldi
İran'da Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi sürüyor
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 860 bini geçti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 458 bini geçti
Çin'de 3, Güney Kore'de 51 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Erkan Toğan oldu

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Erkan Toğan oldu

Spor camiasından Malatya'daki deprem için geçmiş olsun mesajları

Ali Koç'tan Nihat Özdemir'e sert tepki

Nihat Özdemir: Fenerbahçe yönetimi tarafından konunun saptırılması asıl 'rezalet'tir

Nihat Özdemir: Fenerbahçe yönetimi tarafından konunun saptırılması asıl 'rezalet'tir
Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'dan Nihat Özdemir'e sert tepki

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'dan Nihat Özdemir'e sert tepki
Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues üçüncü kez baba oldu

Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues üçüncü kez baba oldu