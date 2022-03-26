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Spor

Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 34. ve son haftasında 8 Nisan Cuma günü Fenerbahçe Beko ile Yunanistan ekibi Panathinaikos arasında oynanacak maçın salonu değişti.

Emre Doğan   | 26.03.2022
Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 8-10 Nisan tarihlerinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu nedeniyle Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçının Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacağı belirtildi.

Bilet satışının salon değişikliği gerekçesiyle geçici olarak durdurulduğunun aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kombine kart sahibi ya da daha önce satışa açılan biletlerden satın almış taraftarlarımızın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sahip oldukları koltuklar, iki salon arasındaki tribün yapısı farklılıkları da gözetilerek, Sinan Erdem Spor Salonu'nda ilgili koltuğa en yakın blok ve koltuk numaralarıyla değiştirilerek hesaplarına iletilecektir. Mücadelenin bilet genel satışı ise 29 Mart Salı günü saat 15.00 itibarıyla yeniden başlayacaktır."

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