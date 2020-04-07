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Spor

Fatih Terim'den vefat eden italyan gazeteci arkadaşına anma

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, vefat eden İtalyan gazeteci arkadaşı Alessandro Rialti için anma mesajı yayımladı.

Emrah Oktay   | 07.04.2020
Fatih Terim'den vefat eden italyan gazeteci arkadaşına anma

İstanbul

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, vefat eden İtalyan gazeteci arkadaşı Alessandro Rialti için anma mesajı yayımladı.

İtalya'da Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemden arkadaşı olan ve kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Rialti için geçen sene çekilmiş bir videoyu paylaşan Terim, "Seni özleyeceğiz dostum, huzur içinde yat." ifadelerini kullandı.

Corriere dello Sport'ta çalışan ve Fiorentina'ya yakınlığıyla bilinen Rialti 69 yaşındaydı.

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