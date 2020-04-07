Fatih Terim'den vefat eden italyan gazeteci arkadaşına anma
Galatasaray Teknik Direktörü Terim, vefat eden İtalyan gazeteci arkadaşı Alessandro Rialti için anma mesajı yayımladı.
İstanbul
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, vefat eden İtalyan gazeteci arkadaşı Alessandro Rialti için anma mesajı yayımladı.
İtalya'da Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemden arkadaşı olan ve kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Rialti için geçen sene çekilmiş bir videoyu paylaşan Terim, "Seni özleyeceğiz dostum, huzur içinde yat." ifadelerini kullandı.
Corriere dello Sport'ta çalışan ve Fiorentina'ya yakınlığıyla bilinen Rialti 69 yaşındaydı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.