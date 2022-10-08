Dolar
18.58
Euro
18.09
Altın
1,695.14
ETH/USDT
1,330.80
BTC/USDT
19,512.00
BIST 100
3,567.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

F1 Japonya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı Japonya Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Yunus Kaymaz   | 08.10.2022
F1 Japonya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

İstanbul

Verstappen, Japonya'nın Mie ilindeki 5 bin 807 metrelik Uluslararası Suzuka Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarında, 1 dakika 29.304 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Hollandalı pilotun 0.010 saniye arkasındaki Charles Leclerc (Ferrari) ikinciliği, pisti liderden 0.057 saniye yavaş turlayan Carlos Sainz (Ferrari) üçüncülüğü elde etti.

53 turluk yarış, yarın TSİ 08.00'de başlayacak.

Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 11, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) 2 ve Carlos Sainz (Ferrari) ise bir yarış galibiyeti elde etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ekspres tren rotaları seyahatseverlerin yeni gözdesi olmaya aday
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi
Ağrı Dağı eteklerinde yaşayan su maymununun beslenme anı kamerada
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

F1 Japonya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

F1 Japonya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Tokyo Camisi, Japon toplumunun her kesiminden misafir ağırlıyor

Formula 1'de sıradaki durak Japonya

Japon Başbakan Kişida, oğlunu, yönetici sekreteri tayin etti

Japon Başbakan Kişida, oğlunu, yönetici sekreteri tayin etti
Kuzey Kore'nin füze denemeleri sonrası Tokyo ve Seul, ABD ile güvenlik iş birliği arayışında

Kuzey Kore'nin füze denemeleri sonrası Tokyo ve Seul, ABD ile güvenlik iş birliği arayışında
Rusya: Zelenskiy'nin Putin ile müzakerelerin imkansızlığına dair kararnamesi "çıkmaz yol"

Rusya: Zelenskiy'nin Putin ile müzakerelerin imkansızlığına dair kararnamesi "çıkmaz yol"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet