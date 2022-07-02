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Spor

F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonu Carlos Sainz'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu, Ferrari takımından İspanyol Carlos Sainz elde etti.

Mutlu Demirtaştan   | 02.07.2022
F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonu Carlos Sainz'ın Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

İstanbul

Sıralama turlarında 1 dakika 40.983 saniyeyle en iyi dereceye imza atan Sainz, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenecek yarışa ilk cepten başlama hakkı kazandı.

Kariyerinin ilk "pole" pozisyonunu elde eden Sainz'ın 0.072 saniye arkasında Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, Ferrari'den Monakolu Charles Leclerc ise 0.315 saniye geride üçüncü oldu.

Şampiyonada sezonun 10. yarışı, yarın TSİ 17.00'de başlayacak.

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