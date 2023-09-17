Dolar
27.00
Euro
28.80
Altın
1,923.90
ETH/USDT
1,618.60
BTC/USDT
26,445.00
BIST 100
7,961.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Etiyopyalı atlet Gudaf Tsegay, kadınlar 5000 metrede dünya rekoru kırdı

Dünya şampiyonu Etiyopyalı atlet Gudaf Tsegay, kadınlar 5000 metrede dünya rekoru kırdı.

Yunus Kaymaz  | 17.09.2023 - Güncelleme : 17.09.2023
Etiyopyalı atlet Gudaf Tsegay, kadınlar 5000 metrede dünya rekoru kırdı

İstanbul

ABD'nin Eugene kentinde düzenlenen Elmas Lig'in son ayağında piste çıkan Tsegay, kadınlar 5000 metre yarışını 14.00.21'lik derecesiyle kazanarak dünya rekorunun sahibi oldu.

Bir önceki rekor 14.05.20 ile Kenyalı atlet Faith Kipyegon'a aitti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Ahıska Türklerini kabulünde konuştu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Kur'an Kursları 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı" mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki: Şu anda Sıfır Atık, bu ülkenin bir markası haline geldi
"Sivrihisar Hava Gösterileri 2023" sona erdi

Benzer haberler

Etiyopyalı atlet Gudaf Tsegay, kadınlar 5000 metrede dünya rekoru kırdı

Etiyopyalı atlet Gudaf Tsegay, kadınlar 5000 metrede dünya rekoru kırdı

Norveçli atlet Ingebrigtsen, Brüksel'de dünya rekoru kırdı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet