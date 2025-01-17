Eskrim Federasyon Kupası, yarın Konya'da başlayacak
Eskrim Federasyon Kupası, çeşitli ülkelerden sporcuların katılımıyla yarın Konya'da başlayacak.
Ankara
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'nin 28 ilinin yanı sıra KKTC, Gürcistan ve İran'dan yaklaşık 1500 sporcu mücadele edecek.
Turnuvada 18-22 Ocak tarihlerinde kılıç, 22-25 Ocak'ta flöre, 25-28 Ocak'ta da epe karşılaşmaları yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.