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Spor

Eskrim Federasyon Kupası, yarın Konya'da başlayacak

Eskrim Federasyon Kupası, çeşitli ülkelerden sporcuların katılımıyla yarın Konya'da başlayacak.

Salih Ulaş Şahan  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
Eskrim Federasyon Kupası, yarın Konya'da başlayacak Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'nin 28 ilinin yanı sıra KKTC, Gürcistan ve İran'dan yaklaşık 1500 sporcu mücadele edecek.

Turnuvada 18-22 Ocak tarihlerinde kılıç, 22-25 Ocak'ta flöre, 25-28 Ocak'ta da epe karşılaşmaları yapılacak.

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