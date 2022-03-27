Eski Türkiye Futbol Federasyonu başkanlarından Yılmaz Tokatlı vefat etti
1980-1984 yıllarında Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı yapan Yılmaz Tokatlı hayatını kaybetti.
İstanbul
TFF'nin internet sitesinde Tokatlı'nın vefatı dolayısıyla yayımlanan taziye mesajında, "Merhum Yılmaz Tokatlı'ya Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.
Federasyondan yayımlanan başsağlığı mesajında ise şunlar kaydedildi:
"Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından Yılmaz Tokatlı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 1980-1984 yılları arasında TFF Başkanı olarak Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan Tokatlı, Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Genel Başkanlığı da yapmıştı. Sporcu kimliği ile de dikkati çeken Tokatlı, birçok branşta Türk sporuna katkı sağlamıştı. Yılmaz Tokatlı'nın cenazesi 28 Mart 2022 Pazartesi günü Levent Afet Yolal Camisi'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Merhum Yılmaz Tokatlı'ya Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz."
1980-1984 yılları arasında TFF Başkanlığı görevini yürüten Tokatlı, Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Genel Başkanlığı görevinde de bulunmuştu.
Yılmaz Tokatlı'nın cenazesi, Levent Afet Yolal Camisi'nde yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.