Dolar
32.32
Euro
35.06
Altın
2,321.43
ETH/USDT
3,564.60
BTC/USDT
68,263.00
BIST 100
10,165.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Ersu Şaşma, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

İtalya'da düzenlenen 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada bronz madalya elde etti.

Halil İbrahim Avşar  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Ersu Şaşma, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Ankara

Başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda yapılan organizasyon sona erdi.

Şampiyonanın son gününde erkekler sırıkla atlama finalinde yarışan Ersu Şaşma 5,50, 5,65 ve 5,75 metreyi ilk hakkında geçti. 5,82 metrelik yüksekliği ikinci hakkında geçen Ersu Şaşma, 5,87 metrede üç hakkında da başarısız oldu.

Ersu, Alman Oleg Zernikel ile Avrupa üçüncülüğünü paylaştı. 5,82 metreyle bu yılki en iyi derecesini tekrarlayan Ersu, bu branşta ilk büyükler Avrupa şampiyonası madalyasını Türkiye'ye kazandırarak tarihe geçti.

Erkekler sırıkla atlamada olimpiyat şampiyonu İsveçli Armand Duplantis 6,10 metreyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı. Yunan Emmanouil Karalis ise 5,87 metreyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nı birer gümüş ve bronz madalyayla tamamladı. Milli sporcu Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada gümüş madalya almıştı.

Madalya sıralamasında ev sahibi İtalya zirvede yer aldı. İtalya, şampiyonayı 11 altın, 9 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 24 madalyayla tamamladı. Madalya tablosunda 4 altın, 5 gümüş ve 7 bronz madalyayla Fransa ikinci basamakta yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif TBMM'de kabul edildi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Filipinler bayrağı renkleriyle aydınlatıldı
Marmaris açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
Haliç'te suyun rengi değişti
Rize'de balık tutan iki arkadaşın ayılarla karşılaştığı anlar kameraya yansıdı

Benzer haberler

Ersu Şaşma, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Ersu Şaşma, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Milli atlet Berke Akçam, Paris 2024 kotası aldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet