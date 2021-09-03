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Spor

Erdoğan'dan Paralimpik Oyunları şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti.

Mutlu Demirtaştan   | 03.09.2021
Erdoğan'dan Paralimpik Oyunları şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı'na tebrik

İstanbul

Erdoğan, paralimpik oyunlarında üst üste ikinci kez altın madalya kazanan milli takım ile Tokyo'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun aracılığıyla telefonda görüştü.

Milli sporcuları kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizlere büyük mutluluk yaşattınız. Özellikle bu galibiyeti ABD karşısında yaşatmanız sebebiyle de bizleri gururlandırdınız. Bundan sonra da başarılarınızın devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Oyunların en skorer ismi Sevda Altunoluk ise "Biz bir söz vermiştik. Altın madalyayı ülkemize getireceğiz demiştik. Bunun için çalıştık ve Allah'a çok şükür getirdik. Çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

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