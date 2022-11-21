Emine Erdoğan'dan 2022 FIFA Dünya Kupası paylaşımı
Emine Erdoğan, paylaşımında, "Dostluk ve kardeşlik duygularının rekabete yenik düşmediği bir turnuva ümit ediyor, tüm takımlara başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda tüm takımlara başarılar diledi.
Katar'ın ev sahipliğini üstlendiği 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanını Lider Eşleri ile birlikte paylaştık.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 20, 2022
Dostluk ve kardeşlik duygularının rekabete yenik düşmediği bir turnuva ümit ediyor, tüm takımlara başarılar diliyorum. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/EYPAVDXoaV
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Katar'ın ev sahipliğini üstlendiği 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanını lider eşleri ile birlikte paylaştık. Dostluk ve kardeşlik duygularının rekabete yenik düşmediği bir turnuva ümit ediyor, tüm takımlara başarılar diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.