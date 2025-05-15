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Spor

Efeler Yolu Ultra Trail, doğa ve tarih tutkunlarını bir araya getirecek

İzmir'de doğa ve kültürü bir arada bulunduran yürüyüş rotası Efeler Yolu'nda, 24-25 Mayıs tarihlerinde Efeler Yolu Ultra Trail yarışları düzenlenecek.

Mustafa Güngör  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
Efeler Yolu Ultra Trail, doğa ve tarih tutkunlarını bir araya getirecek

İzmir

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Atletizm Federasyonu ve M1G Arama Kurtarma Derneği destekleriyle gerçekleştirilecek yarışlara katılacaklar, hem İzmir'in etkileyici manzaralarına şahitlik edecek hem de antik yolları görecek.

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Efeler Yolu Ultra Trail, 5 ayrı parkurda, Efe/Zeybek temasıyla koşulacak.

İzmir'in Ödemiş ilçesi Birgi Mahallesi'nden start alacak sporcular, yine aynı noktada finişi görecekler.

Efeler Yolu

Her adımında Ege Bölgesi'nin doğası ve kültürel değerlerini barındıran yaklaşık 500 kilometrelik yol, İzmir'in Bornova ilçesinde başlıyor Nif Dağı ve Bozdağ sıradağlarını geçip Selçuk'ta bulunan Meryem Ana Evi'nde sonlanıyor.

Efelerin, Kurtuluş Savaşı döneminde düşman için hazırlandığı ve karargah olarak kullandığı alanları ve patikaları da kapsayan yürüyüş yolu, adını bu özelliğinden alıyor. Yaylaları, dağ geçitleri, tarihi yapıları ve Ege'nin kültürel zenginlikleriyle yoğrulmuş kırsal mahalleri barındıran rota, milli duygular içinde doğa yolculuğu sunuyor.

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