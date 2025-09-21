Dolar
Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ, TEKNOFEST İstanbul’da gösteri uçuşu gerçekleştiriyor
logo
Spor

Dünyaca ünlü otomobil rallisi, İstanbul'dan start aldı

Dünyanın en prestijli otomobil rallilerinden Gumball 3000 Rallisi, bu yılki rotasına İstanbul'dan başladı.

Melik Fırat Yücel  | 21.09.2025 - Güncelleme : 21.09.2025
Dünyaca ünlü otomobil rallisi, İstanbul'dan start aldı Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA

İstanbul

İstanbul-İbiza rotasının startı, Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen törenle verildi. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği törende, renkli görüntüler oluştu.

Ferrari, Lamborghini, McLaren, Bugatti gibi dünyaca ünlü markaların lüks ve spor otomobilleri, etkinlik kapsamında tarihi yarımadayı turlayarak Balat'tan Edirne'ye doğru yol aldı.

1999 yılından bu yana düzenlenen Gumball 3000 Rallisi, hızdan çok yaşam tarzı, kültür ve uluslararası etkileşimi ön plana çıkarıyor.

Katılımcılar İstanbul'un ardından Bükreş, Belgrad ve Floransa şehirlerinde duraklayacak. Ralli, İspanya'nın İbiza Adası'nda sona erecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor
Üç ilde orman yangınlarına müdahale sürüyor
Rize'de etkili olan sağanağa ilişkin AFAD Müdürlüğü'nde koordinasyon toplantısı yapıldı
Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki 9 ülkeyle ilişkilerin 75. yılını kutluyor
Küresel Sumud Filosu'na destek için İstanbul'da pedallar çevrildi

