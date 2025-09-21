Dünyaca ünlü otomobil rallisi, İstanbul'dan start aldı
Dünyanın en prestijli otomobil rallilerinden Gumball 3000 Rallisi, bu yılki rotasına İstanbul'dan başladı.
İstanbul-İbiza rotasının startı, Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen törenle verildi. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği törende, renkli görüntüler oluştu.
Ferrari, Lamborghini, McLaren, Bugatti gibi dünyaca ünlü markaların lüks ve spor otomobilleri, etkinlik kapsamında tarihi yarımadayı turlayarak Balat'tan Edirne'ye doğru yol aldı.
1999 yılından bu yana düzenlenen Gumball 3000 Rallisi, hızdan çok yaşam tarzı, kültür ve uluslararası etkileşimi ön plana çıkarıyor.
Katılımcılar İstanbul'un ardından Bükreş, Belgrad ve Floransa şehirlerinde duraklayacak. Ralli, İspanya'nın İbiza Adası'nda sona erecek.
