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Spor

Dünya şampiyonu kicks boksçu Erivan Barut, yeni başarılar için sıkı çalışıyor

Portekiz'deki Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan Tuncelili milli sporcu Erivan Barut, yeni başarılara ulaşmak için antrenmanlarını sürdürüyor.

Sidar Can Eren  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
Dünya şampiyonu kicks boksçu Erivan Barut, yeni başarılar için sıkı çalışıyor Fotoğraf: Sidar Can Eren/AA

Tunceli

Yaklaşık 7 yıl önce hobi olarak kick boksa başlayan 23 yaşındaki Barut, zamanla bu spora tutkuyla bağlanarak birçok müsabakaya katıldı. Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu da elde eden Barut, son olarak Portekiz'in Albufeira kentinde 17-26 Kasım'da gerçekleştirilen Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda altın madalyaya ulaştı.

Başarılı sporcunun elde ettiği şampiyonluklar, yörede yaşayan kız çocuklarının da spora yönelmesine katkı sağlıyor.

"Burada rol modeli olarak gösteriliyorum"

Erivan Barut, AA muhabirine, Portekiz'de dünyanın en iyileriyle mücadele ederek altın madalyayı kazandığını hatırlattı.

Hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Barut, "Bir sporcu olarak her şeyimize dikkat etmemiz gerekiyor. Uyku, beslenme, düzenli antrenman, istikrar, psikoloji ve disiplin her şeyi etkiliyor. Ama en önemlisi psikolojik olarak yapabileceğimize inanmak. Tabii bu şampiyonluğu alarak birçok kız çocuğunun önünü açtım. İlimiz küçük bir yer ve burada rol modeli olarak gösteriliyorum. Bu durum da beraberinde sorumluluk getiriyor ve beni mutlu ediyor." diye konuştu.

Barut, başarıları sayesinde ülke ve dünya çapında tanındığını dile getirerek, "Her gün erken saatlerde kalkıp koşularımı yapıyorum. Temiz havada antrenman yaptığım için büyük avantaj elde ediyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenör Gürsel Tayam da yıllar önce kurdukları kulüp bünyesinde kick boks branşında çok sayıda sporcu yetirdiklerini anlattı.

Tayam, kentteki gençlerin spora meraklı olduğunu ifade ederek, "Erivan, haftanın 7 günü çift antrenman yapıyor. Sabahları koşuya gidip fizik ve güç çalışıyor akşamları ise spor salonumuza gelerek ekstra antrenman yapıyor. Bir sporcuda aranan her şey Erivan'da mevcut. Erivan imkansızı başararak kick boks, boks ve muaythai branşında şampiyon oldu." şeklinde konuştu.

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