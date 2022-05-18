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Spor

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Sema Çalışkan bronz madalya kazandı

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 70 kiloda milli boksör Sema Çalışkan, İrlandalı Lisa Edel O'Rourke'a yenilerek bronz madalyada kaldı.

Emrah Oktay   | 18.05.2022
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Sema Çalışkan bronz madalya kazandı

Istanbul

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 9. gününde Sema Çalışkan, 70 kiloda yarı final maçına çıktı.

İlk turu maç yapmadan geçen, ikinci turda ABD'li Morelle McCane'yi, çeyrek finalde ise Polonyalı Daria Parada'yı eleyen Sema, yarı finalde Lisa Edel O'Rourke ile karşılaştı.

Dengeli başlayan müsabakanın ilk raundunu 3-2 alan Sema, ikinci raundu 5-0 kaybetti. Son raundu 4-1 veren milli boksör, genel skorda da 5-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Sema Çalışkan, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nı bronz madalyayla tamamladı.


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