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Spor

Dünya ikincisi işitme engelli atlet Aysun Akay, Aydın'da deve turuyla vatandaşları selamladı

Polonya'da düzenlenen 4. Dünya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede ikinci, 200 metrede üçüncü olan milli sporcu Aysun Akay, memleketi Aydın'ın İncirliova ilçesindeki kutlama etkinliği kapsamında deve turuyla vatandaşları selamladı.

Gökhan Düzyol   | 07.09.2021
Dünya ikincisi işitme engelli atlet Aysun Akay, Aydın'da deve turuyla vatandaşları selamladı

Aydın

İncirliova Belediyespor Kulübü sporcusu Aysun Akay, belediye tarafından organize edilen kutlama etkinliği kapsamında kulüp binası önüne getirilen deveye binerek davul zurna eşliğinde ilçe turu attı.

Vatandaşları selamlayarak belediye binası önüne gelen milli atleti Belediye Başkanı Aytekin Kaya karşıladı.

Aysun Akay'a burada çeyrek altın hediye edildi.

İlçenin adının sportif başarılarla duyurulmasının kendilerini gururlandırdığını dile getiren Kaya, "Yangınlar, sel felaketleri derken ülke olarak zor günler geçirdik. Bu süreçte sporcularımız dünya çapında başarılar kazanarak bizlere umut oldu. Milli sporcumuz Aysun Akay da dünya çapında bir başarı kazanarak bizi gururlandırdı. İncirliova'mızın adını tüm dünyaya duyurdu. Böyle güzelliklerle anılalım. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hayatında ilk kez deveye bindiğini kaydeden Aysun Akay ise yerden yüksekte olmasının kendisini heyecanlandırdığını aktardı.

Etkinliğe milli sporcunun antrenörü Saim Korkmaz ve Aydın İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Hüsnü Selçuk da katıldı.

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