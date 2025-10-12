Dolar
Gazze’de yaşanan insani drama dikkati çekmek için oluşturulan "Gazze'ye Özgürlük Konvoyu" Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan hareket ediyor
logo
Spor

Dört büyüklerin futbol şirketleri sezonun ilk çeyreğini 2 milyar lira zararla kapattı

Türk futbolunun lokomotifleri olarak nitelenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un borsaya açık şirketleri, 2025-26 sezonunun ilk 3 ayında 2,02 milyar lira zarara uğradı.

Eyüp Karakuş  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
Dört büyüklerin futbol şirketleri sezonun ilk çeyreğini 2 milyar lira zararla kapattı

İstanbul

AA muhabirinin, kulüp şirketlerince Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen finansal durum ve geçmiş dönem bağımsız denetçi raporlarından derlediği bilgilere göre dört kulüp de (şirketler) kazandığından fazla harcadı.

Toplamda 13,45 milyar liralık gelire ulaşan futbol kulüplerinin gider toplamı ise 15,47 milyar lira oldu.

Böylece 2024-25 sezonunu toplamda 9,93 milyar liralık zararla noktalayan dört büyükler, bu sezonun haziran-temmuz-ağustos ayından oluşan ilk çeyreğini de 2,02 milyar liralık zararla kapattı.

Bu zararın, ağustos ayı sonu itibarıyla kur karşılığı 42,18 milyon avroya tekabül ediyor.

En fazla zarar Galatasaray’da

Bağımsız denetçilerin geçmiş raporları uyarınca şirketlerin, kulüpten alacaklarına istinaden tahakkuk ettirilen ancak tahsil edilemeyen ve gelir kalemine yazılan faizler devre dışı bırakıldığında Galatasaray, 688,5 milyon lirayla (14,38 milyon avro) en fazla zarar eden kulüp konumunda bulunuyor.

Sarı-kırmızılıları 668,5 milyon lira (13,96 milyon avro) zararla Trabzonspor takip ediyor.

Beşiktaş’ın 353,1 milyon lira (7,37 milyon avro) zararla kapattığı sezonda, Fenerbahçe de 310,1 milyon liralık (6,47 milyon avro) zarara engel olamadı.

Dört şirketin 1 Haziran 2025 ile 31 Ağustos 2025 arasındaki dönemde gelir gider tablosu şöyle:​​​​​​​​​​​​​​

2025-2026 İLK ÇEYREK GELİR GİDER TABLOSU

Futbol Şirketleri

Gelir (Milyar ₺)

Gider (Milyar ₺)

Zarar (Milyar ₺)

Zarar (Milyon €)

Galatasaray

5,38

6,07

0,69

14,38

Trabzonspor

1,5

2,17

0,67

13,96

Beşiktaş

3,52

3,87

0,35

7,37

Fenerbahçe

3,05

3,36

0,31

6,47

Toplam

13,45

15,47

2,02

42,18

Toplam borç 71,1 milyar lira (1,48 milyar avro)

Şirketlerin 31 Ağustos 2025 itibarıyla toplam borçları 71,1 milyar liraya ulaştı.

Galatasaray’ın 24,3 milyar lirayla başı çektiği borç tablosunda, Fenerbahçe’nin 18,8 milyar lira, Beşiktaş’ın 17,8 milyar lira ve Trabzonspor’un 10,2 milyar lira borç yükü bulunuyor. Toplamda 71,1 milyar liralık borcun döviz kuruyla karşılığı 1,48 milyar avro.

Uluslararası muhasebe standartlarına göre, şirketlerin kasasında ve bankada bulunan “nakit ve nakit benzerleri” varlıkların toplam yükümlülüklerden çıkarılmasıyla net borca ulaşılmaktadır.

Buna göre Galatasaray’ın 23,9 milyar lira, Beşiktaş’ın 17,6 milyar lira, Fenerbahçe’nin 16,6 milyar lira ve Trabzonspor’un 10 milyar lira olmak üzere 4 kulübün toplam 68,1 milyar liralık (1,42 milyar avro) net borcu bulunuyor.

31.08.2025 İTİBARIYLA BORÇ TABLOSU

Futbol Şirketleri

Toplam Borç (Milyar ₺)

Net Borç (Milyar ₺)

Net Borç (Milyon €)

Galatasaray

24,3

23,9

499,4

Beşiktaş

17,8

17,6

368,6

Fenerbahçe

18,8

16,6

347,8

Trabzonspor

10,2

10

209

Toplam

71,1

68,1

1.425

