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Spor

Curling'de Türkiye Kadın Milli Takımı, Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları elemelerine katılmaya hak kazandı

Erzurum'da devam eden Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakalarında Türkiye Kadın Milli Takımı, Slovakya'yı 12-3 yenerek Hollanda'da yapılacak eleme müsabakalarına katılmayı hak etti.

İsmail Hakkı Demir   | 15.10.2021
Curling'de Türkiye Kadın Milli Takımı, Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları elemelerine katılmaya hak kazandı Fotoğraf: İsmail Hakkı Demir/AA

Erzurum

Erzurum Curling Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 22 ülkeden yaklaşık 300 sporcu katılıyor.

Türkiye Kadın Milli Takımı, Slovakya'yı 12-3 yenerek olimpiyat elemelerindeki beşinci galibiyetini aldı. Daha önce Macaristan'ı uzatmalarda 6-5, Brezilya'yı 12-2, Avusturya'yı 11-1, Slovakya'yı 10-4 yenen kadın milliler, Norveç'e 8-3 mağlup olmuştu.

Türkiye Kadın Milli Takımı, 5-9 Aralık tarihlerinde Hollanda'da, Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları için düzenlenecek eleme müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Türkiye Erkek Milli Takımı ise son maçında Finlandiya'ya 10-9 mağlup oldu. Ay-yıldızlar daha önce Kırgızistan'ı 10-3 ve 14-5, Tayvan'ı 9-4, Kazakistan'ı 10-4, Brezilya'yı ise 10-5 mağlup etmişti.

Hollanda'daki eleme müsabakalarına kadınlarda Türkiye'nin yanında Letonya, erkeklerde ise Finlandiya ile Çekya katılma hakkı elde etti.

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