Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan A Milli Futbol Takımı paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, milletin birlik ve beraberliğini pekiştiren, aldığı galibiyetlerle tüm Türkiye'yi mutlu eden A Milli Futbol Takımı ile gurur duyduklarını belirtti.
Ankara
Altun, sosyal medya hesabından A Milli Futbol Takımı için hazırlanan klibi paylaştı.
Fahrettin Altun, "BizimÇocuklar" ve "TürkiyeYüzyılı" etiketleriyle yaptığı paylaşımda, "Milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, aldığı galibiyetlerle tüm Türkiye’yi mutlu eden A Milli Futbol Takımımızla gurur duyuyoruz. Haydi bizim çocuklar, vakit yeni zaferler yazma vakti. Vakit Türkiye Yüzyılı'nı taçlandırma vakti." ifadelerini kullandı.
Klipte, A Milli Futbol Takımı'nın maçlarından ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın futbol oynadığı anlardan kesitler ile Türkiye'nin tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan görüntüler de yer aldı.
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Milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, aldığı galibiyetlerle tüm Türkiye’yi mutlu eden A Milli Futbol Takımımızla gurur duyuyoruz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 21, 2023
Haydi #BizimÇocuklar, vakit yeni zaferler yazma vakti.
Vakit #TürkiyeYüzyılı’nı taçlandırma vakti.🇹🇷 pic.twitter.com/yUT4ixl6xQ