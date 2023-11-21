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Spor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan A Milli Futbol Takımı paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, milletin birlik ve beraberliğini pekiştiren, aldığı galibiyetlerle tüm Türkiye'yi mutlu eden A Milli Futbol Takımı ile gurur duyduklarını belirtti.

Fırat Taşdemir  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan A Milli Futbol Takımı paylaşımı

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından A Milli Futbol Takımı için hazırlanan klibi paylaştı.

Fahrettin Altun, "BizimÇocuklar" ve "TürkiyeYüzyılı" etiketleriyle yaptığı paylaşımda, "Milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, aldığı galibiyetlerle tüm Türkiye’yi mutlu eden A Milli Futbol Takımımızla gurur duyuyoruz. Haydi bizim çocuklar, vakit yeni zaferler yazma vakti. Vakit Türkiye Yüzyılı'nı taçlandırma vakti." ifadelerini kullandı.

Klipte, A Milli Futbol Takımı'nın maçlarından ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın futbol oynadığı anlardan kesitler ile Türkiye'nin tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan görüntüler de yer aldı.

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